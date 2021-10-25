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البورصة توقف التعامل علي أسهم شركة " النيل للأدوية"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:38 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت إدارة البورصة  المصرية إيقاف التعامل على اسهم شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل اعتبارا من جلسة تداول اليوم .

وأوضحت البورصة أ أنه قد تم الإيقاف علي سهم الشركة  لحين نشر افصاح  بشأن صرف الكوبون النقدى رقم (24) ، وذلك مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 10.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس 2021، مقابل 19.1 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


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