وزيرة الخارجية السودانية: سنقاوم بكافة السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية

قالت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، إن حزب الأمة القومي يعلن رفضه بوضوح لأي انقلاب من أي جهة كانت وتحت أي تبرير يطلق، مضيفة: "سنقاوم بكافة السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية التي جاءت تحت شعار ثورة الشعب السوداني".





وأشارت "الصادق"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، إلى انه يمكن التوصل لحل جذري بشأن الاحتقان السياسي الذي طرأ على الفترة الانتقالية بالحوار الجاد، مؤكدة أن محاولة طرف فرض رؤيته على آخر بالقوة العسكرية أو المدنية فتلك معركة خاسرة ولا جدوى منها، واهدار لموارد الوطن.



