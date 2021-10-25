Advertisements

وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:45 ص
الأدوية
الأدوية
منى صموئيل


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" بإجمالي مليون و58 ألفًا و400 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT”، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http:www.egcovac.mohp.gov.eg) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"
وزيرة الصحة: استقبال مليون و58 ألف جرعة من لقاح "جونسون"

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مراكز التطعيم كورونا فيروس كورونا تلقي اللقاح الصحة

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز لضمه

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ ساعتين

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ 35 دقيقة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:58 ص

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements