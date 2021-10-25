وزيرة البيئة تشارك فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية





ويشارك في تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.



وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام، وكيفية إحضار هذه الأفكار بشكل جماعي في COP 26.



كما يبحث خبراء القطاع المالي تحديات القطاع وفرص الاستفادة من التمويل المستدام لتمكين التحول الأخضر وفرصة الـ٥٠ ترليون دولار حول التحول الأخضر والذي يجب على الحكومات والقطاع المالي والمؤسسات المالية الدولية فعله لتحقيق تلك الفرصة.

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة برعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.