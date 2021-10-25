صور شهداء القوات المسلحة تزين سماء حفل تخرج الكلية الحربية

حلقت صور عدد من شهداء القوات المسلحة، سماء حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين.





وشارك في حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية في بطولة طوكيو 2020.



