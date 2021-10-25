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تكليف وتوزيع ممارسي العلاج الطبيعي الجدد بالمستشفيات في سوهاج

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:56 ص
كريمة حامد
كريمة حامد
أيمن الجرادي
أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الانتهاء من توزيع ممارسي العلاج الطبيعي المكلفين للعمل بمستشفيات ووحدات مديرية الصحة بسوهاج، وفق القرار رقم 55 دفعة 2019، مؤكدة اتباع اللجنة التي شكلت للتوزيع إلى الالتزام بالمعايير القانونية لضمان حق المساواة للجميع.

وقالت الدكتورة كلارا مسعود، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج، إن هناك معايير أساسية للتوزيع أهمها المجموع ورغبة المكلف واحتياج الوحدات والمستشفيات.

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالكوادر الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية وحرص وزارة الصحة على تعزيز أقسام العلاج الطبيعي لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مستشفيات سوهاج سوهاج الصحة

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