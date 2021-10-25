شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية.





وأكد شوبير، أن بيبو لايزال مستمر وجوده، في المستشفى حتى الآن، بسبب معاناته من مشكلة في العين اليمنى، ووصل الأمر إلى أنه كان لا يرى بها.





وأضاف خلال برنامجه الإذاعي: "البعض يتصور أن الخطيب خرج من المستشفى بعد أن توجه بنفسه لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي، على مقعد الرئاسة، ولكنه عاد للمستشفى من جديد".





وتابع: "تم التواصل مع الطبيب الفرنسي المتابع لحالة محمود الخطيب، ونصحه بالحقن، حتى يعالج مشكلة عدم الرؤية في العين اليمنى، ومن المنتظر أن يحصل الخطيب على راحة لمدة أسبوع بعد خروجه من المستشفى".





واختتم: "من المنتظر خروج محمود الخطيب من المستشفى اليوم، ولن يظهر في النادي الأهلي وسيلتزم بالتعليمات بالحصول على راحة لمدة أسبوع".



