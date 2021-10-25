Advertisements

الآثار تبدأ أعمال صيانة وترميم المومياوات على مستوى الجمهورية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
تبدأ الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار الفترة القادمة في أعمال صيانة وترميم المومياوات والبقايا الآدميه على مستوى الجمهورية، وذلك للحفاظ على سلامتها باعتبارها كنوز تميز الحضارة المصرية القديمة وتكشف عن عظمة القدماء المصريين.

وقال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة ، إنه تم إسناد أعمال الصيانة والترميم للدكتورة رانيا أحمد علي مدير إدارة ترميم المومياوات المخازن المتحفية ،وذلك حرصا من الادارة على ان تتم اعمال الصيانة والترميم للآثار المصرية طبقا لكود موحد وفلسفة واحدة بعيدة عن الاجتهاد الشخصي ولاهمية المومياوات كتراث انساني فريد.

واضاف انه سيتم وضع كود موحدا لهذا التخصص الفريد ع مستوي الجمهورية، نظرا للتدريب والجهود المبذولة من ادارة ترميم المومياوات في الحفاظ على سلامة وخلق بيئة حفظ وصيانة جيدة لتلك المومياوات.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا أحمد علي مديرة إدارة ترميم المومياوات أنه سيتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الآمنة في عمليات العلاج والصيانة للحفاظ على تراث مصر من المومياوات والبقايا الآدميه بجميع أنحاء الجمهورية.
واشارت إلى أن الإدارة خلال الفترة الماضية حرصت على تنظيم سلسلة من الدورات العلمية المتخصصة في جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان من خلال لرفع كفاءة وتدريب المرممين المصريين من خلال دورات الاونلاين والتدريب العملي الى جانب محاضرات يلقيها كوكبه من عملاقة الآثار من مختلف الدول تلقي الضوء علي اساليب التحنيط والطرق العلمية للفحص والتحليل وطرق صيانة المومياوات.
وأوضحت أن آخر هذا الدورات كانت بالواحات البحرية بالتعاون مع معهد الطب التطوري بجامعه زيورخ السويسرية حيث تم تدريب المرممين علي احدث الوسائل العلمية غير المضرة في توثيق وعلاج وصيانة المومياوات ومنها التدريب علي جهاز الاشعة السينيه المحمول.
واضافت انه تم التدريب كذلك على كيفية إجراء الفحص المبدئى للمومياوات والبقايا الآدميه، وكذلك ملء استمارة التوثيق وتوقيع مظاهر التلف علي خريطه التلف.

وذكرت انه شارك في فعاليات تلك الدورة نخبة من العلماء من بينهم الدكتور فرانك ريولي عميد كليه الطب جامعه زيورخ السويسرية، الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل كلية الآثار جامعة الفيوم للدراسات العليا
الدكتور اشرف عويس مدير عام ترميم سقارة، والدكتورة مروة عبد الرازق مدير عام التوثيق والتسجيل بالمتحف المصري.

أخبار تهمك

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

"جواز سفر صحي".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرد بقوة على شكوى نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 10 ساعات

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز لضمه

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 16 ساعة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:58 ص

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

05:00 ص

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:30 ص

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements