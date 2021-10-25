الآثار تبدأ أعمال صيانة وترميم المومياوات على مستوى الجمهورية

تبدأ الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار الفترة القادمة في أعمال صيانة وترميم المومياوات والبقايا الآدميه على مستوى الجمهورية، وذلك للحفاظ على سلامتها باعتبارها كنوز تميز الحضارة المصرية القديمة وتكشف عن عظمة القدماء المصريين.



وقال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة ، إنه تم إسناد أعمال الصيانة والترميم للدكتورة رانيا أحمد علي مدير إدارة ترميم المومياوات المخازن المتحفية ،وذلك حرصا من الادارة على ان تتم اعمال الصيانة والترميم للآثار المصرية طبقا لكود موحد وفلسفة واحدة بعيدة عن الاجتهاد الشخصي ولاهمية المومياوات كتراث انساني فريد.



واضاف انه سيتم وضع كود موحدا لهذا التخصص الفريد ع مستوي الجمهورية، نظرا للتدريب والجهود المبذولة من ادارة ترميم المومياوات في الحفاظ على سلامة وخلق بيئة حفظ وصيانة جيدة لتلك المومياوات.



ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا أحمد علي مديرة إدارة ترميم المومياوات أنه سيتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الآمنة في عمليات العلاج والصيانة للحفاظ على تراث مصر من المومياوات والبقايا الآدميه بجميع أنحاء الجمهورية.

واشارت إلى أن الإدارة خلال الفترة الماضية حرصت على تنظيم سلسلة من الدورات العلمية المتخصصة في جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان من خلال لرفع كفاءة وتدريب المرممين المصريين من خلال دورات الاونلاين والتدريب العملي الى جانب محاضرات يلقيها كوكبه من عملاقة الآثار من مختلف الدول تلقي الضوء علي اساليب التحنيط والطرق العلمية للفحص والتحليل وطرق صيانة المومياوات.

وأوضحت أن آخر هذا الدورات كانت بالواحات البحرية بالتعاون مع معهد الطب التطوري بجامعه زيورخ السويسرية حيث تم تدريب المرممين علي احدث الوسائل العلمية غير المضرة في توثيق وعلاج وصيانة المومياوات ومنها التدريب علي جهاز الاشعة السينيه المحمول.

واضافت انه تم التدريب كذلك على كيفية إجراء الفحص المبدئى للمومياوات والبقايا الآدميه، وكذلك ملء استمارة التوثيق وتوقيع مظاهر التلف علي خريطه التلف.



وذكرت انه شارك في فعاليات تلك الدورة نخبة من العلماء من بينهم الدكتور فرانك ريولي عميد كليه الطب جامعه زيورخ السويسرية، الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل كلية الآثار جامعة الفيوم للدراسات العليا

الدكتور اشرف عويس مدير عام ترميم سقارة، والدكتورة مروة عبد الرازق مدير عام التوثيق والتسجيل بالمتحف المصري.