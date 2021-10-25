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في هذا الموعد.. نوال الزغبي تحيي حفلاً غنائياً في العراق

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:58 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
أروي حمدي
في هذا الموعد.. نوال الزغبي تحيي حفلاً غنائياً في العراق
تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في دولة العراق ضمن حفلات مهرجان بابل الدولي، وذلك 
يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري. 

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة ومنها "عقلي وقف، أغلي الحبايب، أسعد لحظة، قالوا".

والجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنية "عكس الطبيعة" وهي من ألحان أحمد الزعيم، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادي حداد.

الكلمات المفتاحية

نوال الزغبي عكس الطبيعة عقلي وقف بالغراق الفجر الفني 29 أكتوبر

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