في هذا الموعد.. نوال الزغبي تحيي حفلاً غنائياً في العراق

يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة ومنها "عقلي وقف، أغلي الحبايب، أسعد لحظة، قالوا".



والجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنية "عكس الطبيعة" وهي من ألحان أحمد الزعيم، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادي حداد.

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في دولة العراق ضمن حفلات مهرجان بابل الدولي، وذلك