موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف توتنهام ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وخسر 4 مباريات. ويطمح توتنهام في المنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات. ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد يوم السبت 30 أكتوبر 2021 على استاد توتنهام هوتسبر معقل توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .



