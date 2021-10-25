شاهد.. أسر خريجي الكليات العسكرية يستقبلون السيسي بالزغاريد

استقبلت أسر خريجي الكليات العسكرية، خلال حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالتصفيق الحاد، واطلاق الزغاريد، حاملين صور الرئيس السيسي، وعلم مصر.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر خريجي الكليات العسكرية.





وجابت عدد من الطائرات هليكوبتر سماء حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حاملين أعلام جمهورية مصر العربية، وعلم القوات المسلحة، وعلم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.



