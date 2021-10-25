"ألم فظيع".. محسن منصور يعلن عن إصابته أثناء التصوير

أعلن الفنان محسن منصور تعرضة لإصابة خطيرة أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية بعد سقوط قطعة من الديكور على على قدمة مما أدي إلي دخولة المستشفي وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



نشر محسن منصور صورة له من داخل المستشفى، وصوره أخرى لقدمه أثناء خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كله خير من الله أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلى وأيضًا إصابة مخرج العمل دعواتكم لينا بالشفاء الألم فظيع يا رب اشفى كل مريض".





يذكر أن الفنان محسن منصور يشارك في تصوير مسلسل "وكالة الخر طبوش" وهي من بطولة فتحي عبد الوهاب، آيتن عامر، طارق عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج عادل الأعصر، تأليف طارق بركات.