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مصرع شخص وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بشبرا الخيمة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:15 ص
إسعاف
إسعاف
محمد ضوه
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، بحادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة بمقطورة سيارة نقل، كانت تقف على جانب الطريق الدائري بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفي و3 مصابين بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس خاص تابع لأحد الشركات قيادة "محمود.م.م"، 48 عامًا، سائق، بالطريق المشار إليه فوجئ بتوقف سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق، وخلال محاولته مفاداتها اصطدم بها من الجانب الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمود.ج.أ"، 42 عامًا، عامل، مصاب بكدمات بالوجه والجسم، و"هالة.ف.م"، 35 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات بالرأس، و"محمد.ع.م"، 52 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم والظهر، ووفاة "مكرم.ع.م"، 55 عامًا، لحام، مقيم الخصوص، لإصابته بكسر بقاع الجمجمة وكسر بالضلوع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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