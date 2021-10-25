جامعة القاهرة: اتخذنا قرار علاج الطلاب بالمجان بدون سقف مالي منذ عام







أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة اتخذ قرارا بعلاج الطلاب بمستشفيات الجامعة بالمجان وبدون سقف مالي محدد في مارس 2020، وذلك ضمن الدور المجتمعي للجامعة اتجاه طلابها.



وقال الدكتور الخشت، إن قرار جامعة القاهرة علاج الطلاب بالمجان لا يقتصر علي مستشفي الطلبة فقط، وانما تلقي العلاج في جميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون خطاب من مستشفى الطلبة وبدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف طبقا لقانون تنظيم الجاا، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.



وكان قد أتاح قرار مجلس الجامعة ايضا العلاج لطلاب الجامعة بوحدات العلاج بأجر بدون خطاب تحمل تكاليف أو دفع مقدم، مع تحمل الجامعة لكافة التكاليف تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات وذلك بالنسبة للخدمات غير المتوافرة بمستشفى الطلبة، وفي حالة الطوارئ دون أي شرط، تسهيلًا على الطلاب وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان والحفاظ على صحتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.



وياتي القرار في إطار رعاية الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر، ولا يمكن التقصير في حقهم سواء علي المستوي التعليمي أو الصحي، موضحا أن الجمهورية الجديدة تستهدف الشباب وبناء قدراتهم المختلفة لانه الدور الأساسي للجامعة وهي تخريج شخصية متكاملة ليكون عنصر فعال في المجتمع والاندماج في مشروعاتها القومية.



جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا حكم محكمة القضاء الإداري بشأن أحقية طلاب الجامعات تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي، وهذا الحكم لم ينصف الطلاب فقط لكنه انتصار للإنسانية، وكانت جامعة القاهرة أول مؤسسة تطبق علاج الطلاب بالمجان بقرار من مجلس الجامعة في مارس 2020، وذلك دون انتظار الحكم القضائي، وذلك ضمن الدور المجتمعي للجامعة اتجاه طلابها.



من جانب آخر كان قد وجه الدكتور محمد الخشت، بعلاج أحد الطلاب العراقيين المشاركين في ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي لوعكة صحية على مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة أثناء مشاركته في فعاليات الملتقى مع وفد بلاده، مؤكدا علي تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة ومعاملته كأحد طلاب جامعة القاهرة، مع استعداد الجامعة لنقل الطالب العراقي إلى أي مستشفى آخر إذا لزم الأمر.



فيما كانت قد وجهت الجهة المنظمة للملتقى بوزارة الثقافة في حينه، الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأجهزة المعاونة على سرعة الاستجابة وعلاج الطالب العراقي حتى تماثله للشفاء.