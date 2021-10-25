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مدير الكلية الحربية: نمد الوطن بصفوة رخاله ونخبة شبابه

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، إن الكلية الحربية هى قلعة الوطنية وإتخذت من الواجب والشرف والوطن شعارا لها، مضيفا أن الكلية الحربية تمد الوطن بصفوة رخاله ونخبة شبابه.

وأشار "زاهر"، خلال حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن احتفالنا اليوم يأتي متواكبا مع احتفال مصر بالذكرى الـ 48 بانتصارات أكتوبر، فخريج اليوم يتأملون جيل أكتوبر ويتعلمون منه، موجها التحية لجيل أكتوبر الذي حقق النصر.

وأضاف أن مسئولية إعداد المقاتلين ليست بالشيىء الهين، لافتا إلى أنهم يدركون جيدا حجم الأمانة، حيث أنهم يعملون على تنمية الولاء والانتماء لدى طلاب الكليات العسكرية.

وأكد أن ما تحقق من تقدم اليوم هو نتاج بصمات ومجهودات السابقين، موصيا خريجي الكليات العسكرية بوضع مصر نصب أعينهم وألا يحيدوا عن القسم.

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