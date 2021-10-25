آخر تطورات الأوضاع في السودان

تصدرت دولة السودان اليوم الاثنين الموافق الـ25من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، على خلفية النزاعات الدائرة على أراضيها.





السودان





ووتسارعت الأحداث بشكل كبير في السوان يوم الأحد الماضي، ولاتزال الأوضاع متوترة على أراضي الجمهورية السودانية، والتي تشغل اهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية.





الأوضاع في السودان





وألقت قوات السودان القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة، وعلى الفور صرحت مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.





وضع رئيس وزراء السودان تحت الإقامة الجبرية





ووضع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، حيث أصدر تجمع المهنيين بالسودان بيان يدعو الشعب للخروج للشارع لمقاومة أي انقلاب عسكرى.





قطع خدمات الإنترنت في السودان





وحاصرت قوة عسكرية لمنزل رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، حيث أعلنت وسائل إعلام محلية في السودان أن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في الخرطوم.





احتجاجات في السودان





وحرق محتجون يحملون أعلام السودان إطارات متدفقين إلى الشوارع في الخرطوم حيث تحركت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقيدت حركة المدنيين في العاصمة.





إغلاق مطار عاصمة السودان





وأغلق مطار عاصمة السودان وتم تعليق الرحلات الدولية اليوم الاثنين، في ظل تقارير عن انقلاب عسكري، ولم يصدر إعلان من الحكومة السودانية بشأن وضع المطار.



