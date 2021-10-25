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"غير جارح للمشاهد".. مخرج "المحكمة" يعلق على مشهد اغتصاب مايان السيد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:09 م
مايان السيد
مايان السيد
أروي حمدي
غير جارح للمشاهد.. مخرج المحكمة يعلق على مشهد اغتصاب مايان السيد
تحدث المخرج محمد أمين، عن كواليس مشهد تعرض الفنانة مايان السيد للإغتصاب على يد الفنان أحمد داش خلال تصوير فيلمه الجديد "المحكمة".

قال محمد أمين في تصريحات صحفية له أن المشهد تم تصويره بشكل فني، بحيث يكون غير جارح للمشاهد، مُشيرًا إلى أنه يناقش القضايا الشائكة في قضية الاغتصاب، وبوجه خاص في سن ما قبل الـ 18 عاماً والعديد من القضايا الأخرى.

وأكمل حديثة قائلا "يطرح الفيلم في هذه القضية نقطة تغليظ العقوبات لفاعلي الجرائم الكبرى دون الـ 18 بغض النظر عن العمر، لأن هنالك بعض المجرمين يتم توقيع عقوبات خفيفة عليهم ولا يأخذون الجزاء المناسب، لأنهم دون الـ 18 عاما، وتكون سنهم في ذلك الوقت 18 عاماً إلا شهراً أو  شهرين أو مثل ذلك، فيحاول الفيلم في هذه القضية لفت نظر القانون لهذه الوقائع.
 


يذكر أن فيلم "المحكمة" من بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، نجلاء بدر، محمود عبد الغني، أحمد خالد صالح، مايان السيد، أحمد داش،ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

الكلمات المفتاحية

فيلم المحكمة المخرج محمد أمين الفنان مايان السيد الفجر الفني أحمد داش

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