إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها وتعلق : كان نفسي تكون معايا يا بابا

احتفلت إيمي طلعت زكريا بعيد ميلادها بحضور شقيقها ووالدتها، معبرة عن حزنها لعدم وجود والدها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" كان نفسي تكون معايا يابابا زي كل سنة،مش عارفه افرح وانت مش جنبي،بس انت في مكان أحسن أكيد".



وأضافت قائلة:"هتفضل دايما في قلبي ومعايا ربنا يحفظ ماما وأخويا ويصبرنا"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ايمي طلعت زكريا حكاية ' رق الحبيب" من مسلسل" ورا كل باب"، بطولة سوسن بدر،محمد نجاتي،بسنت النبراوي،منة بدر تيسير وإخراج إسماعيل فاروق.