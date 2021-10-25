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إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها وتعلق : كان نفسي تكون معايا يا بابا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:25 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
آيه عبد العزيز
إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها وتعلق : كان نفسي تكون معايا يا بابا
احتفلت إيمي طلعت زكريا بعيد ميلادها بحضور شقيقها ووالدتها، معبرة عن حزنها لعدم وجود والدها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". 

نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" كان نفسي تكون معايا يابابا زي كل سنة،مش عارفه افرح وانت مش جنبي،بس انت في مكان أحسن أكيد". 

وأضافت قائلة:"هتفضل دايما في قلبي ومعايا ربنا يحفظ ماما وأخويا ويصبرنا"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ايمي طلعت زكريا حكاية ' رق الحبيب" من مسلسل" ورا كل باب"، بطولة سوسن بدر،محمد نجاتي،بسنت النبراوي،منة بدر تيسير وإخراج إسماعيل فاروق. 

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فن رق الحبيب ايمي طلعت زكريا الفجر

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