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في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير فيلم "بنات رزق"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:41 م
مرقس عادل
مرقس عادل
بسمة عادل
يواصل المخرج مرقس عادل التحضير لفيلمه الجديد "بنات رزق"، استعدادًا لبدء تصويره منتصف الشهر المقبل، ومن المقرر أن يتم تصويره داخل وخارج مصر.

وقال مرقس عادل في تصريحات صحفية له أن التصوير سيكون في دولة دبي، وجورجيا، وفي محافظه الفيوم والأقصر، وأماكن أخرى.

وأكد على أن قصة الفيلم ليس لها علاقة بفيلم ولاد رزق، ويتمنى أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً وأن ينال إعجاب الجماهير.


فيلم "بنات رزق" بطولة شيرين رضا، مي عمر، غادة عادل، وجاري التعاقد مع البطلة الرابع خلال الأسبوع المقبل، وهو من تأليف كريم شيرين، إخراج مرقس عادل.

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مرقس عادل فيلم بنات رزق

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