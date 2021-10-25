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إسلام إبراهيم يتعاقد على مسلسل " قانون العمل "

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:44 م
إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم
آيه عبد العزيز
أعلن الفنان إسلام إبراهيم عن تعاقده على مسلسل جديد بعنوان "قانون العمل" من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف. 

ويجري الآن التحضير لجلسات العمل، استعداداً لإنطلاق التصوير خلال الأسابيع القادمة وهو من بطولة ريهام عبد الغفور،ثراء جبيل،محسن منصور وعدد من النجوم. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إسلام إبراهيم الدرامية مسلسل " نجيب زاهي زركش" بطولة يحي الفخراني،كريم عفيفي،محمد يسري،رنا رئيس،محمد محمود وعدد كبير من النجوم

الكلمات المفتاحية

قانون العمل فن الفجر التأليف اسلام ابراهيم

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