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بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
يقدم موقع "الفجر الإلكتروني"، بثا مباشرا لكلمة مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

والجدير بالذكر، أن مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، قالت إن حزب الأمة القومي يعلن رفضه بوضوح لأي انقلاب من أي جهة كانت وتحت أي تبرير يطلق، مضيفة: "سنقاوم بكافة السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية التي جاءت تحت شعار ثورة الشعب السوداني".

وأشارت "الصادق"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى انه يمكن التوصل لحل جذري بشأن الاحتقان السياسي الذي طرأ على الفترة الانتقالية بالحوار الجاد، مؤكدة أن محاولة طرف فرض رؤيته على آخر بالقوة العسكرية أو المدنية فتلك معركة خاسرة ولا جدوى منها، واهدار لموارد الوطن.

الكلمات المفتاحية

عبدالفتاح البرهان انقلاب عسكري السودان أخبار السوان

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