بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

يقدم موقع "الفجر الإلكتروني"، بثا مباشرا لكلمة مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.





والجدير بالذكر، أن مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، قالت إن حزب الأمة القومي يعلن رفضه بوضوح لأي انقلاب من أي جهة كانت وتحت أي تبرير يطلق، مضيفة: "سنقاوم بكافة السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية التي جاءت تحت شعار ثورة الشعب السوداني".



