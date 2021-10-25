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حجز 5 أشخاص بسبب مشاجرة نشبت بينهم بالقليوبية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:16 م
محكمة
محكمة
محمد ضوه
أمرت نيابة مركز بنها، بمحافظة القليوبية، حجز 5 أشخاص، وذلك بسبب مشاجرة بين طرفين بقرية الشموت دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "مروة.إ.ج"، 37 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح باليد اليمنى وكدمات بالأنف، وزوجها "محمد.ع.ع"، 41 عامًا، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وشقيقه "عبدالرحمن.ع.ع"، 37 عامًا، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس.

وطرف ثان "إبراهيم.ع.إ"، 27 عامًا، مصاب بجرح سطحي باليدين، وشقيقه "أحمد.ع.إ"، 16 عامًا، مصاب بكدمات بالظهر، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية قاضي

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