عاجل.. أول تعليق من البرهان على ما تمر به السودان

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن أهل السودان يستحقون أن يكون لهم وطنا، مؤكدا مضي القوات المسلحة في استكمال التحول الديمقراطي حتى يتم تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق طموح الشعب السوداني.





وأشار "البرهان"، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الفترة الانتقالية دامت على أساس التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنين حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي امتدت إلى أكثر من عامين، وانقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة والذي قاد السودان إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد سلامة الوطن، وشهد بذلك الدكتور عبدالله حمدوك في مبادراته التي أطلقها.



