Advertisements

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:20 م
سولشاير
سولشاير
أحمد عبد الحفيظ

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مفاجأة كبيرة بشأن وضعية جونار أولي سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة القاسية من نظيره ليفربول.

وخسر مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره أمس الأحد بخمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو وهو أحد أشهر الصحفيين الموثوقين في أخبار الانتقالات: " في الساعات القادمة سيتخذ مانشستر يونايتد القرار الحاسم بشأن مستقبل سولشاير".

وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أسماء مرشحة بقوة لخلافة سولشاير منها زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي.

الكلمات المفتاحية

سولشكاير رياضة انطونيو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تصريحات سولشاير بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول في البريميرليج

منذ ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

منذ 38 دقيقة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ 43 دقيقة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 18 ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سولشاير يستعين بأسطورة مانشستر يونايتد لقهر ليفربول

مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير

مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

رسميا.. كافاني يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

دورتموند يحدد سعر انتقال نجمه إلى مانشستر يونايتد

ريال مدريد يدخل صراع التعاقد مع نجم ليستر سيتي

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements