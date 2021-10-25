عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير





كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مفاجأة كبيرة بشأن وضعية جونار أولي سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة القاسية من نظيره ليفربول.





وخسر مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره أمس الأحد بخمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول.





وأكد الصحفي فابريزيو رومانو وهو أحد أشهر الصحفيين الموثوقين في أخبار الانتقالات: " في الساعات القادمة سيتخذ مانشستر يونايتد القرار الحاسم بشأن مستقبل سولشاير".





وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أسماء مرشحة بقوة لخلافة سولشاير منها زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي.



