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وكيل "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:22 م
الشيوخ
الشيوخ
محمد المسلمي
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.

ويعاود المجلس مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر المقبل.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير. 

وتنص المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.

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مجلس الشيوخ قانون تنظيم النفاذ عقد جلساته العامة تنظيم النفاذ اخبار مجلس الشيوخ 7 نوفمبر

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