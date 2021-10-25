وكيل "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.





ويعاود المجلس مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر المقبل.





وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.



