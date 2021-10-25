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عاجل.. البرهان يُعلن 9 إجراءات لتصحيح مسار الثورة السودانية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عدد من القرارات بهدف تصحيح مسار ثورة ديسمبر السودانية، قائلا: إنه تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، والتمسك الكامل بما ورد في الوثيقة الدستورية السودانية، وإتفاق سلام السودان الموقع في جوبا.

وأشار "البرهان"، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر تعليق العمل بالمواد 11، و12، و15، و16، و71، و72 من الوثيقة الدستورية، مع حل مجلس السيادة الانتقالي واعفاء أعضائه، وحل مجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات.

وأضاف أنه تقرر أيضا إعفاء وكلاء الوزرات، مع تكليف المدراء العاميين بالوزرات والولايات بتسيير دولاب العمل، وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة منهج عملها، ويستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلامة السودان الموقعة في جوبا.

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عبدالفتاح البرهان تصحيح المسار الثورة السودانية أخبار السودان

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