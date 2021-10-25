برلمانية: ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها واجب وطني





قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم، تؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف ترشيد المياة.



وأضافت رشدي، خلال بيان لها، اليوم، أن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة منها واجب وطني علينا جميعًا فى الوقت الحالى الذى تواجه فيه الدولة تحديًا كبيرًا فى هذا القطاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تقديرية مبدئية ٥٠ مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة التي من الممكن أن تتعرض لها مصر في المستقبل القريب.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على المياه بات ضرورة مُلحة فى ظل ارتفاع النمو السكانى، وهو أمر يفرض ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقى فى كميات المياه المستهلكة، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.





الرئيس السيسي: نتطلع للوصول إلى اتفاقية متوازنة ومُلزمة بشأن سد النهضة



وكان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاحد، كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، أكد خلالها على أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين، وجهود الدولة فى الحفاظ على المياه، من خلال منظومة الرى الحديث، وتبطين الترع.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء، لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة.



وأضاف خلال كلمته في افتتاح الدورة الرابعة بأسبوع القاهرة للمياه 2021: أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شانه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت فيه الأمم المتحدة، الفقر المائي، على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة.



وتابع الرئيس السيسي: "مصر من أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل"، موضحًا أن الدولة تبنت مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة، بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية ترتكز على تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية.



ودعا الرئيس السيسي الجميع إلى الانخراط على نحو بناء يتسم بالموضوعية والشفافية في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، مضيفا: "مصر لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم".

