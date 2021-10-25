Advertisements

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:27 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

أعلن النادي الأهلي رسميًا القميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد ٢٠٢١-٢٠٢١.

No description available.


ونشر النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي صور للقميص الجديد الأساسي والاحتياطي الذي سيرتديه الفريق الأحمر.

No description available.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة الإسماعيلي بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من المسابقة.

وتأهل نادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الحرس الوطني بطل النيجر في الدور الثاني.

الكلمات المفتاحية

بطل النيجر القميص الجديد الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي

أخبار تهمك

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات سولشاير بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول في البريميرليج

منذ ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ أقل من ساعتين

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

منذ 39 دقيقة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

العين الإماراتي يكشف عن قميص الموسم الجديد

رسميًا.. الأهلي يُعلن الزي الاحتياطي للموسم الجديد

لأول مرة...الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الإنتاج الحربي

رسميًا.. الأهلي يكشف عن قميصه الثالث

الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements