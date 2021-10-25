عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)





أعلن النادي الأهلي رسميًا القميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد ٢٠٢١-٢٠٢١.













ونشر النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي صور للقميص الجديد الأساسي والاحتياطي الذي سيرتديه الفريق الأحمر.









ويستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة الإسماعيلي بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من المسابقة.





وتأهل نادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الحرس الوطني بطل النيجر في الدور الثاني.



