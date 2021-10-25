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8 تصريحات من الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:30 م
الرئيس
الرئيس
مارينا بشارة
أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، اليوم، في الكلية الحربية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الافتتاح:


١- أنتم مقبلين على مرحلة جيدة أتمنى لكم كل التوفيق

٢- لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها

٣- حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعي الحقيقي

٤- عليكم مسئولية لإعداد وتجهيز وتوعية المجندين"

٥- إحنا مسئولين أمام ربنا والشعب المصري بتجهيز الطلاب

٦- مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر.

٧- السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف

٨- أهنئ الأسر والأهالي، وربنا يحفظ ولادنا والجيش والشرطة من كل مكروه وسوء

الكلمات المفتاحية

حفل تخرج الكلية الحربية الكليات والمعاهد العسكرية الرئيس السيسي الرئيس

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