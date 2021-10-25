لخلافات الجيرة.. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل جاره بالمقطم

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بالشروع في قتل جاره بسلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ بالصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.



وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواه") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.