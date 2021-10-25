Advertisements

لخلافات الجيرة.. تجديد حبس متهم بالشروع في قتل جاره بالمقطم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:30 م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بالشروع في قتل جاره بسلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ بالصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواه") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية حوادث تحريات

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البرهان يُعلن 9 إجراءات لتصحيح مسار الثورة السودانية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ 43 دقيقة

تصريحات سولشاير بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول في البريميرليج

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 15 ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

منذ 36 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ 42 دقيقة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements