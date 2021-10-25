الداخلية تلاحق الخارجين عن القانون بالقليوبية





ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (20) متهم "لـعدد 5 منهم معلومات جنائية").



ضبط (8) متهمين ومراقبين هاربين فى قضايا متنوعة.

تنفيذ (5367) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم ضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض بحوزة عدد من المتهمين، وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة.