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القبض على عاطلين لاتجارهما في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت قوة أمنیة تابعة لإدارة تأمین الطرق والمنافذ بمدیریة أمن القاھرة من ضبط شخصین "لأحدھم معلومات جنائیة" - مقیمان بدائرة مركز شرطة أبو طبل بمحافظة كفر الشیخ حال إستقلالھما سیارة ملك أحدھما
وبحوزتھما حقیبة بھا مبلغ مالى "عملات أجنبیة".



بمواجھتھما بما أسفر عنھ الضبط إعترف أحدھما بأنھ فى طریقھ لشراء سیارة "نقل" من أحد الأشخاص بالقاھرة، وتحصلھ على المبلغ المالى المضبوط من المتھم الثانى، تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. 


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