Advertisements

رئيس الوزراء يعقد حوارا مفتوحا مع 90 من مسئولى وممثلى الشركات الفرنسية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:34 م
ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا موسعا وحوارا مفتوحا مع 90 من مسئولى وممثلى الشركات الفرنسية.

والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتًا إلي أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرًا إلي أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلي قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.

الكلمات المفتاحية

ممثلي الشركات الفرنسية مصطفي مدبولي مصر الفجر

أخبار تهمك

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

منذ 36 دقيقة

تصريحات سولشاير بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول في البريميرليج

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البرهان يُعلن 9 إجراءات لتصحيح مسار الثورة السودانية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هالة زايد: فرنسا شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية

"رئيس الوزراء" يدرس خطط شركة فرنسية للاستثمار في مجال المراكز اللوجستية

"مدبولي" يلتقي رئيس شركة "أورانج" العالمية

عاجل.. "مدبولي" يتابع استعدادات تطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد

لقاءات مع كبار رجال الأعمال ببرلين الأبرز.. تفاصيل جولة "مدبولي" في يومه الثاني بألمانيا

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بكل طاقتها لدفع عجلة الإنتاج

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements