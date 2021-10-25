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الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
منى صموئيل

تمكنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، من مداهمة شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تقوم بالترويج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمنطقة المعصرة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للادارة، تفيد وجود صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمستحضرات طبية للشعر والرأس علي انها آمنة للأطفال والكبار، مما نتج عنه أضرار بالغة لأكثر من حالة وتسببت فى تساقط كثيف للشعر تبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الادمى مما أدى لآثار جانبية خطيرة علي الحالات، تعد تلك الضربة هي الأولي من نوعها لمثل هذه الورش والمخازن.

وتمكنت الادارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيمائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات الغير مغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

وقام بالمأمورية الدكتورة سلمي الانور نائب مدير التفتيش الصيدلي بصحة القاهرة والدكتورة مني سليمان المفتش بالادارة، وقد تم ضبط صاحب الشركة وتشميع مقر الشركة بمعرفة مباحث التموين، بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير التفتيش.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الكميات المضبوطات بلغت حوالى ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر ومائة قرص مخدر و١٥ صنف منشطات جنسية.

وذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الصيدلة بالقاهرة، ان القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت حوالي مليون و٣٠٠ ألف جنيه مصري.

وإذ تهيب الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام اي كريمات او مستحضرات تجميل إلا من اماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، لما قدد تسببه من اضرار خطيرة علي الانسان.

ومن جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري، وكذا مجهولة المصدر والادوية المخدرة.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، والعمل علي إستمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية التأمين الصحي أو الادوية المخدرة بالسوق السوداء، أو خداع المواطنين بأسماء مستحضرات تجميل وعلاجات وهمية من شأنها الأضرار بصحة المواطن.
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر
الأولى من نوعها.. صحة القاهرة تضبط ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر

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مستحضرات جنسية حلوان الفجر اليوم الفجر الصحة اخبار الفجر

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