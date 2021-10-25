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كشف ملابسات واقعة العثور على جثتین بأحد المجاري المائیة بالقليوبية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:35 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبین القناطر بمدیریة أمن القلیوبیة، بالعثور على جثتین بإحدى المجارى المائیة بدائرة المركز وإنتشالھما وتبین أنھما لكلٍ من (طالب، مقیم بدائرة المركز- آخر- مقیم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجیزة) "بھما عیارین
ناریین بالرأس") وعُثر بطیات ملابسھما على متعلقاتھم الشخصیة.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات توصلت جھود فریق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقلیوبیة إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقیم بدائرة مركز شرطة شبین القناطر بالقلیوبیة.

عقب تقنین الإجراءات تم استھدافه وأمكن ضبطه وبمواجھته إعترف بارتكاب الواقعة حیث اختمر
فـى ذھنه فكرة إرتكاب جریمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذویه على دفع فدیة مالیة كبیرة، وفـى
سبیل ذلك تحصل على "طبنجة" وتردد على مدینة
6 أكتوبر لسابق عملھ بھا وإستقل سیارة أجرة عاقدًا العزم على سرقة السیارة لإستخدامھا في اختطاف شخص وقام بإطلاق عیار نارى على قائدھا فأودى بحیاتھ وقام بنقل جثتھ وإلقاھا بمكان العثور علیھا.

وعقب ذلك اتصل بالمجنى علیه الثانى "من أھالى القریة محل سكنه" بإستخدام ھاتف السائق وإستدراجه لمكان العثور بھدف خطفه إلا أنه إكتشف عدم تدبیر مكان لإحتجازه فقام بالتخلص منه عن طریق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثور.

وقرر بأن استعان بصدیق لھه وطلب منه إحضار
سائل بنزین وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسلیم السیارة لمالكھا وقام بإنزال صدیقه
والسیر بالسیارة لمسافة وأضرم النیران بھا.


وأرشد عن السیارة وتبین تفحمھا وعُثر بین رماد الحریق على 3 ظرف فارغ من ذات العیار، وأضاف بتخلصه من الھاتف المحمول الخاص بأحد المجنى علیھما بتركه بین مقاعد أحد الأوتوبیسات الأجرة.

وأمكن التوصل لحائزه كما أرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "طبنجة - عدد من الطلقات
لذات العیار".


تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

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