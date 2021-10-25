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مفتي الجمهورية يتوجه إلى البوسنة والهرسك بدعوة من رئيس العلماء البوسني

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:46 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
محمود الجلاد

توجه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم إلى العاصمة البوسنية سراييفو، بدعوة من الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك.


وسيُجري فضيلة المفتي خلال الزيارة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين، من بينهم: رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، والمفتون، ومديرو الإدارات، وعمداء الكليات، ومديرو المدارس الشرعية. بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس غرفة الشعوب في برلمان البوسنة، وعضو مجلس رئاسة البوسنة، ورئيس المجلس التشريعي للمشيخة الإسلامية. كما سيقوم فضيلته بإلقاء محاضرة بكلية الدراسات الإسلامية في سراييفو.


وصرح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأن "هذه الزيارة تعد أول زيارة لِمُفْتٍ رسمي مصري يزور منطقة البلقان؛ من أجل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمشيخة الإسلامية في البوسنة".


وأضاف د. نجم أن زيارة فضيلة المفتي جاءت في إطار استراتيجية دار الإفتاء والأمانة لمد جسور التواصل والتعاون مع المفتين والهيئات الإفتائية في مختلف دول العالم، وتطبيق الخطة التي وضعتها الأمانة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج.

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية مصر شوقي علام البوسنه والهرسك

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