Advertisements

الطالع الفلكى الإثنين 25/10/2021..قِطَطْ بِيكَاسُّو!

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى


*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمرفى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الحادية عشرة و6 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.

اليوم 15 بَابَه قبطى ، 25 تِشْرين أوَّل رُومى ، 19 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -الكتب أرانب، المجلات أرانب ، هوّا كمان شكلو زَىّ الأرانب.(عمر الحريرى من مسرحيّة شاهد ماشفش حاجة-1976) 

*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم 25 أكتوبر
يصادف ذكرى ميلاد الفنان التشكيلى الإسبانى العالمى بابلو بيكاسّو مواليد مَلَقَة بإسبانيا ، والده كان أستاذاً للرسم بأكاديميّة الفنُون الجميلة والتحق بابلو بأكاديميّة الفنون بعمر 13 سنة، شهرته العالميّة كونه رائداً للفن التكعيبى كما عمل بألوان الفنون الأخرى كالنحت والتصوير والتصميم ، كان عاشقاً للحيوانات القطط والكلاب وكانو موضوعاً للوحاته ومنحوتاته ، له إبنان وبنتان من ثلاث زيجات (إبن واحد توفى 1975) توفى بأبريل 1973 بعمر 91 سنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة بابلو بيكاسو مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، 

(صُورَة لمجنُون)،(نوايا طيبة)،(بَنّاء كبير)،(الفضّة السّريعة/مادّة الزّئبق)،(قاطع الماس)،(باحث عن الحقيقة)،(غمزة بالعين اليمنى).


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.

برج الثور: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.

برج الجوزاء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.

برج السّرطان: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.

برج الأسد: التسرّع فى إنتقاد الآخرين على التوافه قد يتسبب فى إحراجك وإحراج آخرين معك ، عيوبى لا أراها وعيوب الناس أركض وراها.

برج العذراء: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.

برج الميزان: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج العقرب: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.

برج القوس: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.

برج الجدى: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة رُبَّما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.

برج الدّلو: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج الحوت: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.



أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ أقل من ساعتين

ردود الأفعال بعد اكتسح ليفربول لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات سولشاير بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول في البريميرليج

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف النقاب رسميا عن قميصه الجديد (صور)

منذ 40 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 17 ساعة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements