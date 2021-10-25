الطالع الفلكى الإثنين 25/10/2021..قِطَطْ بِيكَاسُّو!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الحادية عشرة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمرفى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الحادية عشرة و6 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 15 بَابَه قبطى ، 25 تِشْرين أوَّل رُومى ، 19 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الكتب أرانب، المجلات أرانب ، هوّا كمان شكلو زَىّ الأرانب.(عمر الحريرى من مسرحيّة شاهد ماشفش حاجة-1976)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 25 أكتوبر

يصادف ذكرى ميلاد الفنان التشكيلى الإسبانى العالمى بابلو بيكاسّو مواليد مَلَقَة بإسبانيا ، والده كان أستاذاً للرسم بأكاديميّة الفنُون الجميلة والتحق بابلو بأكاديميّة الفنون بعمر 13 سنة، شهرته العالميّة كونه رائداً للفن التكعيبى كما عمل بألوان الفنون الأخرى كالنحت والتصوير والتصميم ، كان عاشقاً للحيوانات القطط والكلاب وكانو موضوعاً للوحاته ومنحوتاته ، له إبنان وبنتان من ثلاث زيجات (إبن واحد توفى 1975) توفى بأبريل 1973 بعمر 91 سنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة بابلو بيكاسو مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ،





(صُورَة لمجنُون)،(نوايا طيبة)،(بَنّاء كبير)،(الفضّة السّريعة/مادّة الزّئبق)،(قاطع الماس)،(باحث عن الحقيقة)،(غمزة بالعين اليمنى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الثور: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الجوزاء: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج السّرطان: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.





برج الأسد: التسرّع فى إنتقاد الآخرين على التوافه قد يتسبب فى إحراجك وإحراج آخرين معك ، عيوبى لا أراها وعيوب الناس أركض وراها.





برج العذراء: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج الميزان: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج العقرب: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج القوس: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الجدى: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة رُبَّما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.





برج الدّلو: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الحوت: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.











