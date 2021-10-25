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بعد نجاحه في حكاية "على الهامش"..محمد رضوان يشارك في "موضوع عائلي"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:24 م
محمد رضوان
محمد رضوان
بسمة عادل
يعيش الفنان محمد رضوان حالة من النشاط الفني حيث أنه يعرض له حالياً حكاية "على الهامش"ضمن أحداثه مسلسل "إلا أنا" ، بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، إخراج أحمد شفيق.

ويشارك الفنان محمد رضوان في مسلسل "موضوع عائلي"، وقال في تصريحات صحفية له أن المسلسل في مرحله المونتاج وأن المسلسل سوف يعرض قريباً على الشاشات والمنصات الإلكترونية. 

وتابع أن مسلسل "موضوع عائلي" مكون من 10 حلقات وتدور أحداث المسلسل حول إطار كوميدي، إجتماعي إنساني. 

وأوضح أن دوره في المسلسل سيكون مفاجأة في العمل سيكون مفاجأة لجمهوره وأنه لا يحب تكرار الأدوار التي يقدمها، وأنه يشعر بالسعادة عندما تنجح أدواره. 

مسلسل "موضوع عائلي" بطولة ماجد الكدواني، أمينة خليل، وآخرون وهو من تأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسل موضوع عائلي محمد رضوان حكاية على الهامش إلا أنا

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