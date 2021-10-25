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المخرج محمد عبد السلام يستعد لبدء تحضيرات حكاية "سكر مر"
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:44 م
بسمة عادل
يستعد المخرج محمد عبد السلام لبدء تحضيرات حكاية جديدة بعنوان "سكر مر"، المقرر عرضها قريباً ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عن الأبطال المشاركون في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ، وإنتاج شركة سينرجي.
يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد عبد السلام مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي ، إدوارد ، أحمد زاهر ، سلوى عثمان ، نجلاء بدر، هدير عبد الناصر، هيدي كرم، نيرمين الفقي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن عن الأبطال المشاركون في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ، وإنتاج شركة سينرجي.
يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد عبد السلام مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي ، إدوارد ، أحمد زاهر ، سلوى عثمان ، نجلاء بدر، هدير عبد الناصر، هيدي كرم، نيرمين الفقي.