نفط عُمان يرتفع 1.51 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر القادم، بواقع 1.51 دولار للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر ، ارتفع إلى 84.26 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 82.75 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير المقبل 83.41 دولار للبرميل، بارتفاع 1.47 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 81.94 دولار للبرميل.





وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر القادم، بنسبة 1.03 بالمائة، في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 84.62 دولار للبرميل، رابحًا 86 سنتًا للبرميل.





وارتفع سعر خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.01 بالمائة، ليصل إلى مستوى 86.34 دولار للبرميل، رابحًا 81 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.







