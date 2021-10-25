Advertisements

"س " تطلق اسم د. حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحى

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:06 م
د. حسن عطية
د. حسن عطية
الفجر الفني

أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع اسم الناقد المسرحى الراحل د. حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحى لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي، بالتعاون مع دار حابى للنشر والتوزيع ، على هامش الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقامة بمحافظة الاقصر، خلال شهر فبراير المقبل.

وقال الناقد الفني، هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان، إن إطلاق اسم الراحل د. حسن عطية شرف كبير لادارة المهرجان ونتيجة لجهوده الكبيرة فى دعم ورعاية شباب المسرحيين , مضيفاً  أن هناك شروط يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، ولا يزيد سن المؤلف عن 45 عاما وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها فى كتاب ويتم توزيعها ليكون متاح لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

وقال الكاتب الصحفى محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابى للنشر والتوزيع أن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الادبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة فى مجال التراث والموروثات الشعبية .

وتابع: يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، حيث أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 ديسمبر 2021، وترسل على ايميل المؤسسة. 

أخبار تهمك

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد إقالة تين كات.. موسيماني مُرشح لقيادة الوحدة الإماراتي

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 19 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مارسيلو يقترب من الدوري السعودي عن طريق بوابة أحد القطبين

منذ أقل من نصف ساعة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements