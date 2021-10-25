"س " تطلق اسم د. حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحى



وقال الناقد الفني، هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان، إن إطلاق اسم الراحل د. حسن عطية شرف كبير لادارة المهرجان ونتيجة لجهوده الكبيرة فى دعم ورعاية شباب المسرحيين , مضيفاً أن هناك شروط يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية، ولا يزيد سن المؤلف عن 45 عاما وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها فى كتاب ويتم توزيعها ليكون متاح لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.



وقال الكاتب الصحفى محمد إبراهيم طعيمة مدير عام النشر في دار حابى للنشر والتوزيع أن الهدف من المسابقة هو تشجيع المواهب الادبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة فى مجال التراث والموروثات الشعبية .



وتابع: يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، حيث أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 ديسمبر 2021، وترسل على ايميل المؤسسة.

أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع اسم الناقد المسرحى الراحل د. حسن عطية على مسابقة التأليف المسرحى لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي، بالتعاون مع دار حابى للنشر والتوزيع ، على هامش الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقامة بمحافظة الاقصر، خلال شهر فبراير المقبل.