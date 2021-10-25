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38 ألف قرص لمخدر الكبتاجون.. التحقيق مع تشكيل عصابي ببولاق أبو العلا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:40 م
أقراص
أقراص
داليا عادل
أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأيس والكبتاجون ببولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين والواقعة.

كما طالبت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافى بها.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس - مبالغ مالية عملات "محلية -أجنبية" - 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة، أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا ثان بالغربية حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – عملات أجنبية مقلدة – مبلغ مالي – 6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما)، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، والأقراص المخدرة من شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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