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حجز محاكمة صحفي وآخرين في خلية متفجرات المطرية للنطق بالحكم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:42 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مـروة هيـكل
حجزت اليوم الدائرة الرابعة، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية و"أر بي جي" مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام، لجلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد اتهمت كل من عادل عبد المنعم أبو العلا محمد السن 46 مشرف أفراد وعطية عطية الله فرغلى زيدان السن 66 - سائق وعماد عبد المنعم أبوالعلا محمد "هارب"  وأحمد عطية عطية الله فرغلي السن 38 صحفي بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أمدوا جماعات تدعو لتكفير الحاكم والخروج وتضطلع إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة بأسلحة وذخائر ومفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو التحقيقات.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في انفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزوا (قذائف صاروخية) تحتوي على - ثلاثي نيتروتولين، البارود عديم الدخان، مخاليط المفرقعات - وأدوات - قاذف صاروخي الدفع - من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

و حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن - بندقية آلية. مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات ث- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الفقرة السابقة بغير أن يكون مرخصة لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة مجمع طرة قضية قاضي

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