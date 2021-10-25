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استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسيخ حديدي في مشاجرة بالهرم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:42 م
حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم 15 يوما، لاتهامه بقتل شاب بسيخ حديدي خلال مشاجرة بالهرم.

نيابة الهرم
وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب في عقده الثاني، على يد عامل بمحل كبابجي بالهرم، أنه في يوم الواقعة توجه الشاب "بلال.ع" ويعمل جزار بالمحل المجاور لمحل الكباب، لشراء وجبة طعام.

وأفادت التحقيقات، بأن كانت هناك مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "شعبان" البالغ من العمر 30عامًا، وبين زميل له في المحل، فأثناء انتظار المجني عليه للطعام، تطورت المشاجرة بين المتهم وزميله، مما جعل المتهم يلقى على زميله سيخ حديد فنفذ في المجني عليه، مما لفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله المستشفى.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد عامل بمحل كبابجي، باستخدام سيخ حديد بالهرم

مديرية أمن الجيزة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بمطعم اعتدى بسيخ حديدى على جزار خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، حيث طعنه به وتم نقل المصاب إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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