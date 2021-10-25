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مي سليم تنضم لقائمة أبطال مسلسل "على بعد مسافة من الحب"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:35 م
مي سليم
مي سليم
بسمة عادل
تعيش الفنانة مي سليم حالة من النشاط الفني حيث أنها يعرض لها حالياً فيلم "200 جنيه" في السينمات، وهو بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، دينا فؤاد، إخراج محمد أمين.

كما تعاقدت الفنانة مي سليم على المشاركة في مسلسل "على بعد مسافة من الحب"، وهو مسلسل أردني تدور أحداث العمل إطار إجتماعي ، وحول المشاكل الأسرية، وهو من إخراج حسام حجاوي.

وفي سياق آخر شاركت الفنانة مي سليم في مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة غادة عبد الرازق، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، وآخرون.

الكلمات المفتاحية

مي سليم غاده عبد الرازق على بعد مسافة من الحب

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