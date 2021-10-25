الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد سامح محمد نبيل الجنيدي؛ للتعزية فى وفاة المرحومة إيزيس عبد العظيم طنطاوي عبد الوهاب وإبلاغ أسرتها بالغ عزاء سيادته ومواساته.



وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القرار رقم 465 لسنة 2021، باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019، بالنص التالي:



"تنقل تبعية ميناء العريش ويعاد تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، ناحية محافظة شمال سيناء.



كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم رقم 466 لسنة 2021 بإزالة النفع العام عن مساحة من الأرض الكائنة بناحية محافظة الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية عليه.