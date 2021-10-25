Advertisements

"أمطار خفيفة ورياح نشطة".. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى السبت

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل.

وعن تفاصيل الطقس في هذه الفترة إليكم النقاط التالية:
- يشهد الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.
- يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- يسود طقس حار على جنوب الصعيد.
- يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.
- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.
- وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد إقالة تين كات.. موسيماني مُرشح لقيادة الوحدة الإماراتي

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 17 ساعة

مارسيلو يقترب من الدوري السعودي عن طريق بوابة أحد القطبين

منذ أقل من نصف ساعة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

حمدوك قيد الإقامة الجبرية.. خبير عسكري يعلق على تحركات الجيش السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 19 ساعة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:20 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

12:21 م

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

10:58 ص

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

12:09 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements