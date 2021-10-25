"أمطار خفيفة ورياح نشطة".. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل.





وعن تفاصيل الطقس في هذه الفترة إليكم النقاط التالية:

- يشهد الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

- يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

- يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

- يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

- وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة يوم الثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.