استمرار حبس المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بأطفيح

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفلته البالغة من العمر 14عامًا، بعد تعذيبها داخل مسكنهم بأطفيح.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيق، في مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد تعذيبها على يد والدها بمركز أطفيح



واعترف المتهم، بالواقعة، أنه كان يقدم على تعذيبها بحجه تأديبها لأنها كانت تسرق متعلقات الجيران، فكان يقوم بتقيدها بالكرسي، ويكرهبها، مما أسفر عن وجود وكدمات متفرقة بالجسم، وبعد ارتكاب الواقعة، هرب والدها من منزله عقب ارتكاب الجريمة.



وأشارت التحقيقات، أن الأم منفصلة عن والدها، وبمعرفتها وفاة طفلتها أسرعت للمنزل واكتشفت وجود آثار تعذيب، فأبلغت على الفور.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 14 سنة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الطفلة بها آثار اعتداء بالضرب وكدمات.



وتوصلت التحريات إلى أن والد الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم أبلغ طليقته بالحضور إلى المنزل، واكتشفت والدة الطفلة وفاة ابنتها، فأبلغت مركز الشرطة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



