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ضبط 90 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص بالغربية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:54 م
المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 90 كیلو جرام لمخدر البانجو و64 طربة لمخدر الحشیش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامیة بالغربیة.

مدیریة أمن الغربیة
 أكدت معلومات وتحریات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن الغربیة قیام (ثلاثة أشخاص– لاثنین منھم معلومات جنائیة) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذین من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطھم الإجرامى.

عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم حال تواجدھم بأراضى زراعیة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبحوزتھم (عدد 64 طربة لمخدر الحشیش وزنت 8 كیلو جرا م – كمیة من مخدر البانجو وزنت 90 كیلو جرام – كمیة لمخدر الھیدرو - مبلغ مالى - 3 ھواتف محمولة) وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البیع والھواتف للاتصال بعملائھم.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجرءات القانونیة.

الكلمات المفتاحية

مديرية امن الغربية حشيش الغربية الداخلية

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