بتهمة نشر أخبار كاذبة.. تأجيل محاكمة يحيى حسين لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ اليوم، جلسة للاطلاع والمرافعة، بتأجيل محاكمة يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، لجلسة 29 نوفمبر المقبل.



محكمة جنح أمن دولة طوارئ

ويواجه عبد الهادي اتهامات في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.



نيابة أمن الدولة العليا

كما يواجه عبد الهادي اتهامات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون إلى جانب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وأخرين.